İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını, yasaktan muaf tutulacak kişi, kurum, kuruluş, işletme ve iş yerlerini paylaştı.

10.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:13
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını, yasaktan muaf tutulacak kişi, kurum, kuruluş, işletme ve iş yerlerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon temini, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklandığı hatırlatılırken, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla söz konusu 31 ili kapsayacak şekilde ek tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

31 İLDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKBu kapsamda; 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.AÇIK YERLERGenelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.) her 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, kargolar vb dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık olacağı kaydedildi.YASAKTAN MUAF OLANLARAyrıca açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezi çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan iş yerlerinin çalışanları, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. 

Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacağı belirtildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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