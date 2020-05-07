İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar yerleri' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar yerleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar yerleri' genelgesi
07.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:50

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, pazar yerlerindeki koronavirüs tedbilerlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Bakanlıktan, 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, pazarlarda giyim, oyuncak fide, züccaciye, nalburiye gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere daha önceki genelgede belirtilen kısıtlamanın kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Genelgede, pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi. Buna göre; mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Pazar esnafı için daha önce getirilen her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olması şartı ile tezgah başında duran kişinin maske kullanması şartı, bu malzemelerin satışı için de geçerli olacak.Bu kapsamda, valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle ve semt pazar yerlerinde 11 Mayıs Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle belirtilen ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.Genelgede valiliklerden, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi  ve bu doğrultuda pazarların sürekli denetlenmesi istendi. 

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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