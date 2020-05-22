İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan oltalama (phishing) yöntemine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı
22.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:09

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan oltalama (phishing) yöntemine ilişkin vatandaşlara  uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem olan oltalama hakkında bilgiler verildi. Oltalamanın, kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerini, kart numarasını, şifresini ve benzeri bilgileri ele geçirmek için özel olarak hazırladıkları sahte siteleri sosyal medya üzerinden reklam olarak yayınlar, vatandaşlara kısa mesaj atar veya e-posta gönderir. Böylelikle sahte sitenin doğruluğunu kontrol etmeden gelen linke tıklayarak giriş yapan vatandaşların banka veya kredi kartı bilgileri elde edilerek, bankadaki paraları ele geçirilebilmekte veya suçlular tarafından internet üzerinden ürün siparişi verilebilmektedir" denildi. 

Açıklamada, oltalama dolandırıcılığına maruz kalmamak için vatandaşların yönlendirildikleri link ve web sitelerini dikkatle incelemesi gerektiği belirtilerek, "Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar URL adresini yazarak erişim sağlamalıdır. Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir antivirüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır" ifadelerine yer verildi.  'OLTALAMA SİTELERİNDE ARTIŞ GÖZLEMİŞTİR'Oltalama dolandırıcılıklarına yönelik yapılan çalışmaların aktarıldığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Oltalama sitelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda; 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14 bin 120 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır. Mart ayında yeni tip koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte açılan oltalama site sayılarında artış olduğu gözlenmiş, geçtiğimiz yılın mart-mayıs döneminde 4 bin 410 oltalama sitesi erişime kapatılmışken bu yılın mart-mayıs döneminde ise 13 bin 200 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.  Vatandaşların dolandırılmasını engellemek için suç ve suçlulara yönelik çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 7/24 esasına göre devam etmektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Şenol Güneş Fatih Terim Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 21:12:51. #1.15#
title