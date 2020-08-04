İçişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine ilişkin 81 ilin valiliğine ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi
04.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:07

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine ilişkin 81 ilin valiliğine ek genelge gönderdi. Ev karantinasına alınan kişiler 7 gün boyunca kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Toplu organizasyonlarda maske ve mesafe kuralından taviz verilmeyecek. Taziyeler kısıtlanacak ve pilot il seçilen Kırıkkale özelinde 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' uygulanacak.

Bakanlıktan paylaşılan genelgeye göre; valilikler ve kaymakamlıklarca, hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numuneleri evlerinde alınacak. İzolasyon süreçleri evlerinde izlenecek, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınacak.

İZOLASYONA TABİ TUTULAN KİŞİLER DENETLENECEKEvlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyumları kimlik bilgileri İl Sağlık Müdürlüklerince temin edilerek valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek. İllerde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulacak. Bu kurullarca hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişim bire bir takip edilerek her gün saat 16.00'da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinecek. Alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde, mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilecek ve bu kişiler bilgilendirilerek izolasyonda kalmaları sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar, hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilecek.Basın açıklaması, konuşma ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılacak. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarılar yapılacak. İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirler alınacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Koronavirüs denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü artırılacak.TOPLU ORGANİZASYONLARDA, MASKE VE MESAFEDEN TAVİZ VERİLMEYECEK Düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye aykırı durumlara müsaade edilmeyecek. Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak. Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılacak. Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılacak.TAZİYELER KISITLANACAKToplu taziye uygulamasının olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere tüm illerde; taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınacak. Ayrıca bu konuya ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde günde en az 1 kez anons yapılacak. Anonslarda, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin" ifadeleri kullanılacak.SALGINLA MÜCADELENİN YENİ DÖNEMİNDE PİLOT İL, KIRIKKALEKoronavirüs salgını ile mücadelede uygulanacak yeni yöntemler, pilot il seçilen Kırıkkale özelinde uygulanacak. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak. İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak. Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak. Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak. İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde 'Hayat Eve Sığar Güvenli Alan' sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimler yoğunlaştırılacak. Bu süreç sonunda tedbirlere uyan iş yerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer iş yerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere 'Güvenli Alan' logosu verilecek.

'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' adı verilen uygulama Kırıkkale'de elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılacak.


Kaynak: DHA

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