İçişleri Bakanlığı'ndan, 'konaklama tesislerindeki restoranlar' için genelge

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen, 'Konaklama Tesislerindeki Restoranlar' konulu genelge ile otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine gönderilen, 'Konaklama Tesislerindeki Restoranlar' konulu genelge ile otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22.00'den sonra müzik yayını yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Konaklama Tesislerindeki Restoranlar' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. Bu genelge ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alındığı ifade edildi. Öte yandan oteller ve konaklama tesisleri içinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebilecekleri ise İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'Sıkça Sorulan Soruların' 9'uncu maddesinde açıklandığı belirtildi. Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğuna dikkat çekildi.

SADECE MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK YEMEK HİZMETİ VEREBİLECEK

Buna göre,yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak. Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilecek. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak. Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı