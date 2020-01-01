İçişleri Bakanlığı'ndan kadına karşı şiddet genelgesi: Mağdurun önceki şikayetleri kontrol edilecek

01.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:37

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı.



81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen genelgeye göre, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Euronews.com'da Görüntüle