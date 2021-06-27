İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kademeli Normalleşme Genelgesi'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne gönderilen 'Kademeli Normalleşme 3'üncü Etap Genelgesi'ne göre; tüm işyerleri ve sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne gönderilen 'Kademeli Normalleşme 3'üncü Etap Genelgesi'ne göre; tüm işyerleri ve sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, kademeli normalleşme sürecinin 3'üncü etabı kapsamında alınan tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Buna göre; 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri ve sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, yeme-­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecek. Tüm işyerleri? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Müzik yayınları saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili getirilen ilave kısıtlamalar kaldırılacak.

DÜĞÜNLERDE YİYECEK İKRAMI YAPILABİLECEKYine temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek. Nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Nikah/düğün merasimlerinde katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere izin verilecek. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.NORMAL MESAİ DÜZENİNE GERİ DÖNÜLECEKAyrıca şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacak. Getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla? konaklama tesislerine yönelik getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Yine, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin Türkiye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecek. Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. Sınır kapılarından girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı