İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına...

23.02.2020 02:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:43

İçişleri Bakanlığı Göz İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği' iddiasına yönelik iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yolcunun 21 Ocak tarihinde sahte belge ile Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken engellendiğini belirtti.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,



"İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir. Ancak, tüm bu yaşananlara rağmen böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez. İddiayı soruşturmak üzere Bakanlığımızca iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlular ile ilgili derhal gereği yerine getirilecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA