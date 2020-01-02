İçişleri Bakanlığı'ndan Carlos Ghosn'un kaçışına soruşturma

02.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:49

İçişleri Bakanlığı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan kalkan bir özel jet ile İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.