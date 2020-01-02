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İçişleri Bakanlığı'ndan Carlos Ghosn'un kaçışına soruşturma

İçişleri Bakanlığı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan kalkan bir özel jet ile İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı.

02.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:49
İçişleri Bakanlığı'ndan Carlos Ghosn'un kaçışına soruşturma

'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un 'dan kalkan bir özel jet ile İstanbul üzerinden 'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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