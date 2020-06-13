İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
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İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı sopayla açmaya çalışan polislere teşekkür edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
13.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:11

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı sopayla açmaya çalışan polislere teşekkür edildi.

Orhangazi ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yeniköy Kavşağı'nda ise bir rögar tıkandı ve cadde suyla doldu. Polis ekipleri hemen devreye girerek, tıkanan rögarı sopa ile temizledi. Cep telefonuyla görüntülenen bu anlar, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, Türk Polisi ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:  

"Türk Polisi, güvendir, umuttur...Bursa Orhangazi ilçesinde, yoğun yağmur yağışının su kanallarını tıkamaması için polislerimiz seferber oldu. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz."İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı Bakan Süleyman Soylu da

retweet etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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