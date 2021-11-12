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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı'ndan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı'ndan

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesini hayata geçirdi.

ANKARA (İHA) - İçişleri Bakanlığı, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesini hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmesi amacıyla başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında hazırlanan tanıtım afişleri Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Ankara'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere asıldı. Ayrıca Ankara İl Jandarma komutanlığı projenin tanıtımı ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla kısa kısa videolar hazırladı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı'ndan Bir Hareketine Bakar Hayat projesi

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı'ndan Bir Hareketine Bakar Hayat projesi

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı'ndan Bir Hareketine Bakar Hayat projesi

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