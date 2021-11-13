İçişleri Bakanlığı'ndan, ' Afad Acil Mobil uygulaması'

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil Uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil Uygulamasını iPhone ve Android cihazlarına indirerek

Tek Tuşla Acil Çağrı, En Yakın Toplanma Alanı ve Afet Eğitim Videolarına tek uygulamadan ulaşıla bileceğini anlatan bir video paylaştı.