İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması' İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil Uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, ' Afad Acil Mobil uygulaması'

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil Uygulamasını anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil Uygulamasını iPhone ve Android cihazlarına indirerek

Tek Tuşla Acil Çağrı, En Yakın Toplanma Alanı ve Afet Eğitim Videolarına tek uygulamadan ulaşıla bileceğini anlatan bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'ndan, 'AFAD Acil Mobil uygulaması'

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title