İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış' genelgesi

27.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:10

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen 'kış' genelgesi ile trafik birimlerince kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimi gerçekleştirilecek, bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelgesi, 81 ilin valilikleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na gönderildi. Genelgede, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların, fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu, buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı.

İL VE İLÇELERDE TRAFİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILACAKBuna göre, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda, kurum ve kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanıp uygulamaya konulacak. Birden fazla ilin sorumluluğunda olan karayolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyonun valilikler kanalıyla sağlanacak. Karayolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak taşıtlar, konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler gibi uygun yerlerde bekletilecek. Bu süre içinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek.ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DUYURULACAKŞehir içi ve şehirlerarası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek, kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları analiz edilerek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşla sürekli irtibat halinde olunacak. 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluşturulan 'yaşam tünelleri'nin çok ağır kış koşulları istisna olmak üzere aktif olarak kullanılmasına devam edilecek. Sürücüler, bu alanlarda kış mevsimi dolayısıyla yaşanacak olumsuzlukların trafik güvenliğine etkileri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilecek. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASIŞehirlerarası kara yollarında, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Özellikle şehirlerarası yolcu taşımada kullanılan araçlarda, standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerler ilgili birimlerle ortak denetlenecek.TOPLU TAŞIMA TEŞVİK EDİLECEKKış ve kötü hava yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla mahalli medya organlarıyla iş birliği yapılacak. Belediyeler tarafından kar yağışı ve küreme sırasında cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların neden olduğu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümeleri derhal kaldırılacak. Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda 'tuz varili' uygulaması yapılacak. Acil müdahale taşıtları ve karayolu ekiplerinin, kurtarma ve yardım yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların kara yolunda beklemelerine özen gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketler açık tutulacak.SÜRÜCÜLER İLE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULACAKSürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak. Denetim personelince, yol kullanıcılarının can güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda zorunlu olmadıkça sabit denetim yapılmayacak. 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu' artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. BASIN YAYIN ORGANLARI BİLGİLENDİRİLECEKVatandaşlar, yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşılabilecek riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilerek, vatandaşlar zamanında uyarılacak.

Kaynak: DHA