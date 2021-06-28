İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge; 6 ülke ile uçuşlar durduruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede bazı ülkelerde artan vaka sayılarına dikkat çekilerek, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşların yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede bazı ülkelerde artan vaka sayılarına dikkat çekilerek, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşların yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı'na iletildiği belirtildi. Genelgede, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği belirtilere, tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gereken tedbirler sıralandı.

6 ÜLKEDEN UÇUŞLAR DURDURULDUBuna göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkeye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde bu 6 ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DAN GELENLERE 10 GÜN KARANTİNAAfganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup, karantinanın 7'nci gününde PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Covid-­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.AŞI YAPTIRAN VE HASTALIĞI GEÇİRENLERDEN TEST İSTENMEYECEKGenelgede belirtilen bu ülkeler dışında diğer ülkelerden gelenlerden girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.SAĞLIK BAKANLIĞI TESTE TABİ TUTABİLECEKSağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek.Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.AŞI KARTI VE PCR RAPORU İBRAZ EDEMEYENLERE TEST YAPILACAKSınır kapılarından ülkeye giriş yapacak vatandaşlardan girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığı veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ya da girişten 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkeye girişlerine izin verilecek. Bunları ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak. GURBETÇİLERE ÖZEL UYGULAMA

Öte yandan yurt dışında yaşayan; ancak izin veya tatil amacıyla gelip, söz konusu belge veya test sonuçlarını ibraz edemeyecek vatandaşlara Edirne ve Kırklareli'nde bulunan kara ve demiryolu sınır kapıları ile sınırlı olacak şekilde; temel bilgilerini içeren formu doldurtarak geçişlerine izin verilecek. Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı