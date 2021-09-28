Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. - ANKARA

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