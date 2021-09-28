Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri