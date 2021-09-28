Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcu ticari taksiye bindirilecek, almamakta ısrar eden ticari taksilere de trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı

 Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

 İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı

İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Demet Özdemir
Spor Nihat Özdemir Muslera Gökhan Töre Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi gönderdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:03:31. #1.12#