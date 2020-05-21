İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'seyahat izni' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'seyahat izni' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izinleri için genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'seyahat izni' genelgesi
21.05.2020 00:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:19

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izinleri için genelge  yayımladı. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekileri, seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerde en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 22 Mart 2020 tarihinden bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar genelge hükümlerinden yararlanamayacak. Bu kapsamda, seyahatlerine izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yolculuklarında bir kişi refakat edebilecek.

Seyahat izin belgesi talepleri, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında başvuran ve beraberindekilerin; Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak. Vatandaşların belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık ve valiliklere gitmelerine gerek olmayacak. İzin belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.SOKAK KISITLAMASI GİDECEKLERİ YERDE DE DEVAM EDECEKDüzenlenen seyahat izin belgesi tek yön geçerli olacak ve belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. Refakat eden kişiler de 72 saat içinde geri dönebilecek. İzin belgesi kabul edilen vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar için gidecekleri yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.Tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından; İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınacak. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanacak. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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