İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altındaki özel gereksinimlilere sokağa çıkma izni
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altındaki özel gereksinimlilere sokağa çıkma izni

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeyle, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla...

09.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:45
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 yaş altındaki özel gereksinimlilere sokağa çıkma izni

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeyle, 20 yaş altındaki 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk  ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgede, 20 yaş altındakilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, otizm ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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