İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş- Çıkış Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için 'seyahat kısıtlaması' genelgesi
19.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:22

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş- Çıkış Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş- çıkışlar, 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 00.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Valiliklere gönderilen genelgede, tüm dünyada devam eden, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımının hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a giriş- çıkış kısıtlamasına yönelik alınan- alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş- çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Genelgede bu kapsamda alınan tedbirlere değinilerek şöyle denildi: "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'den  03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş- çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak."

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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