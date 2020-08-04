İçişleri Bakanlığı'nda, 'Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme' toplantısı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
04.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:01
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Kaynak: DHA