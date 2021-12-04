81 ilde ' Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 52 bin 401 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, aranan 933 kişinin yakalandığını, 92 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Halkın yoğun bulunduğu, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri girişleri ve çevreleri olmak üzere 9 bin 543 noktada; 52 bin 401 personel ve 241 dedektör köpek ile uygulama yapıldı.

ANKARA,