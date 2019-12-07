İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:14
İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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