İçişleri Bakanlığı "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bartın'da

BARTIN (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı"Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilerimizin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla Bartın'da.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak trafik güvenliği konusunda eğitim görebiliyor. Tır içerisinde bulunan 2 adet lcd televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor. Eğitim brandası ve akülü araçlarla tır yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personel ile birlikte öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme kuralları, geçme ve geçilme kuralları öğretiliyor.

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