İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda gerçekleştirilen 10'u büyük, 40'ı orta çaplı 7 bin 119 operasyon ile şehirlerde yapılan 922 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda gerçekleştirilen 10'u büyük, 40'ı orta çaplı 7 bin 119 operasyon ile şehirlerde yapılan 922 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 89 teröristten 5'inin ölü, 56'sının sağ, 28'inin teslim olarak gele geçirildiği bildirildi. Teröristlerden 52'sinin PKK/KCK, 30'unun DEAŞ/HTŞ, 7'sinin ise sol terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 697 şüphelinin ise gözaltına alındığı ve bunlardan 297'sinin tutuklandığı belirtildi. Operasyonlarda 103 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 adet mayın/EYP, 37 adet el bombası, 20 ton 191 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 941 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği bildirildi.KAPAN OPERASYONLARI 9 BÖLGEDE8 Ocak'ta başlayan kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam edildiğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş; 44 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 427 mağara-sığınak imha edilmiştir. 36'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kilogram patlayıcı madde, 73 adet el bombası, çok miktarda gıda-yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" denildi.KIŞ OPERASYONLARININ YÜZDE 87'Sİ TAMAMLANDIKış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığı belirtilerek, "47'si büyük, 210'u orta çaplı, 6 bin 498'i küçük olmak üzere toplam 6 bin 755 operasyon icra edilmiştir. Planlanan operasyonların yüzde 87'si tamamlanmış olup, bu operasyonlarda 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 118'i ölü, 319'u sağ, 171'i teslim olmuştur. 659 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 318 uzun namlulu silah, 63 roketatar/havan/lav, 319 tabanca/tüfek, 233 adet mayın/EYP,  520 adet el bombası, 30 ton 802 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 204 adet fünye, 111 bin 782 mühimmat çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKUyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişinin gözaltına alındığı ve bin 510 kişinin tutuklandığı bildirilerek, şöyle denildi: "Yapılan operasyonlarda 2 ton 898 kilogram esrar, 128 kilogram skunk, 708 kilogram eroin, 30 kilogram kokain, 4 kilogram afyon, 22 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 103 kilogram metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 adet ecstasy, 104 bin 811 adet captagon, 56 bin 355 adet sentetik ecza, 7 bin 936 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alınmış, 26 kişi tutuklanmış, yapılan operasyonlarda; 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."EVDEN HIRSIZLIK AZALDI2019-2020 yıllarının Mart ayları değerlendirildiğinde; evden hırsızlık olaylarının Ankara'da 196'dan yüzde 63 azalışla 73'e, İstanbul'da bin 262'den yüzde 44 azalışla 705'e, İzmir'de 212'den yüzde 33 azalışla 142'ye, ülke genelinde ise 5 bin 585'ten yüzde 32 azalışla 3 bin 773'e düşürüldüğü belirtildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan; oto hırsızlığının 646'dan yüzde 17 azalışla 538'e, otodan hırsızlığın 3 bin 97'den yüzde 25 azalışla 2 bin 309'a, kapkaçın 315'ten yüzde 48 azalışla 163'e, iş yerinden hırsızlığın 4 bin 14'ten yüzde 22 azalışla 3 bin 128'e düşürüldüğüne dikkat çekildi.'ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ 3 MİLYON 586 BİN 70'

Ayrıca açıklamada düzensiz göçle mücadelede 2 bin 876'sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 426 düzensiz göçmen yakalandığı ve 803 organizatörün gözaltına alındığı, 93 organizatörün tutuklandığı belirtildi. Suriyeli 401 bin 803 kişinin ülkesine döndüğü belirtildi. Bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 586 bin 70 olduğu bildirildi. 2020 yılı mart ayında meydana gelen 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 483 yaralanmalı trafik kazasında 16 bin 437 kişinin yaralandığı, 23 yaya can kaybı yaşandığı kaydedildi. "Trafik kazalarında hayatını kaybeden sayısı 2019 yılı ilk 3 ayında 416 iken 2020 yılı aynı döneminde bu sayı yüzde 4 azalış ile 401 olarakgerçekleşmiştir" denildi.

Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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