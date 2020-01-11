İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK'ya yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK'ya yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı. jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı.

11.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:37
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK'ya yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 'de , ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı.


Bakanlık, geçen yıl ağustos ayında PKK militanlarına karşı başlatılan "Kıran" operasyonlarının ise tamamlandığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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