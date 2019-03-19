IHAAW180645-GEN/19-03-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere; toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi." 19.03.2019 18: 06: 45 TSI

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Kaynak: İHA