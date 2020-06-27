İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildi İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA