İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma...
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İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma...

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin 'Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki iddialara ilişkin "Bakanlığımızın onayı ile müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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