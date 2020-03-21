İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma... İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak." Kaynak: AA