İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

14.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:08
İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlı ekiplerinin, Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonlarda 847 kilo toz esrar, 124 kilo kubar esrar, 45 kilo skunk ele geçirilirken, teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu. Açıklamada ayrıca narko-terör operasyonlarının kesintisiz sürdüğü kaydedildi.


İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
24 ton sahte deterjan ele geçirildi
24 ton sahte deterjan ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:09:53. #1.14#
title