İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi (2) 'MIZRAK ÇUVALA SIĞMAYINCA MÜFETTİŞ İSTİYORSUNUZ'AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

'MIZRAK ÇUVALA SIĞMAYINCA MÜFETTİŞ İSTİYORSUNUZ'

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Taş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kumluca Belediyesi'nde il başkanı, belediye başkanı, ilçe başkanı ve meclis üyeleri toplantı üstüne toplantı yaptı. Bizim açıklamalarımızdan önce ve hemen sonra. Ardından biz sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Paylaşımların ardından 'Kumluca'da yolsuzluk var' iddiamızı ortaya koyunca İYİ Partili meclis üyesi de birtakım sorular sordu. 'Belediye üzerinden ürünler niye tek şirketten, sürekli aynı yerden alınıyor' diye sordu. Bizim sosyal medyadaki paylaşımlarımızın ardından CHP il başkanı, 'Serik Belediyesi ve Kumluca Belediyesi'ne müfettiş gönderin o zaman' dedi. Biz de CHP il başkanına 'Mızrak çuvala sığmayınca müfettiş istiyorsunuz' diyoruz. Ama müfettiş 10 gün önce geldi ve şu anda yolsuzlukla ilgili Kumluca Belediyesi'nde araştırma yapıldı. O yüzden CHP il başkanı bu açıklamayı yapmakta geç kaldı. Yolsuzluk tartışmaları Kumluca'da ayyuka çıktı. Kendi meclis üyeleri yolsuzluk iddialarını sosyal medyaya taşıdı ve bu yaptığı paylaşımları da sildirdiler. Bu da sıkıntılı bir durumdur, demokrasiye yakışmaz. İYİ Partili meclis üyesi, 'yolsuzluk var' dedi hemen ardından paylaşımlarını sildirdiler. Oradan burnumuza çok kötü kokular geliyor. Diyoruz ki, bizim belediyecilik anlayışımız şeffaftır, büyükşehir belediyesi bizdeyken defalarca müfettişler gelmiştir ve gerekli çalışmaları yapmıştır. Aynı şekilde Serik Belediyesi'ne hem 2018, hem de 2019 yılında müfettişler gelmiş ve gerekli inceleme yapmıştır ve belediyede herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük, şüpheli işleme rastlanmamıştır."

Kaynak: DHA