İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:18
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA