İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:18
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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