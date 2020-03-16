İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93... İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93 şüpheli tespit edildi, bunların 19'u gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93 şüpheli tespit edildi, bunların 19'u gözaltına alındı." Kaynak: AA