İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı,...
İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
İçişleri Bakanlığı: " (Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu."
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Kaynak: AA