İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA Kaynak: İHA