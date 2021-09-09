Ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi. 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 08.09.2021 tarihinde 11.00-15.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulaması yapıldı. Ayrıca 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlendi.

56 BİN 783 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak" 305 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 226 Adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 50 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken 15 sürücünün belgesi geri alındı.

Başta 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN 996 ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamalarda; 6 FETÖ/PYD, 24 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 41 yaralama, 9 hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, 8 hakaret, 18 kayıp çocuk, 565 yoklama kaçağı-bakaya ve 193 diğer suçlardan olmak üzere toplam 996 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 adet doldurulmuş makaron ve 7.140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'
Ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Fatih Terim Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:36:46. #1.14#

title