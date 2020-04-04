İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

04.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:30
İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, mart ayındaki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsalda 10'u büyük ve 40'ı orta çaplı 7 bin 119, şehirlerde de 922 olmak üzere 8 bin 41 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen 89 teröristen 52'sinin PKK/KCK, 30'unun DEAŞ ve 7'sinin sol terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen bin 697 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 297'si tutuklandı.

103 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 mayın/EYP, 37 el bombası, 20 ton 191 kilo patlayıcı ve 5 bin 941 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonları

8 Ocak'ta başlatılan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim ve 8 bin 200 personelle devam edildi.

Operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 44 iş birlikçi yakalandı ve 427 mağara/sığınak imha edildi.

Operasyonlarda 36'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kilo patlayıcı, 73 el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sonbahar/kış operasyonları

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlandı, 47'si büyük, 210'u orta çaplı ve 6 bin 498'i küçük olmak üzere 6 bin 755 operasyon düzenlendi.

Yüzde 87'si tamamlanan operasyonlarda 608 terörist etkisiz hale getirildi, 659 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda 318 uzun namlulu silah, 63 roketatar/havan/lav, 319 tabanca/tüfek, 233 mayın/EYP, 520 el bombası, 30 ton 802 kilo patlayıcı, 2 bin 204 fünye, 111 bin 782 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alındı, 1510 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 2 ton 898 kilo esrar, 128 kilo skunk, 708 kilo eroin, 30 kilo kokain, 4 kilo afyon, 22 kilo sentetik kannabinoid, 103 kilo metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 ecstasy, 104 bin 811 adet captagon, 56 bin 355 adet sentetik ecza ve 7 bin 936 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 1608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş olayları

Geçen yılın mart ayı ile bu yılın mart ayındaki asayiş verileri değerlendirildiğinde, evden hırsızlık olayları Ankara'da yüzde 63 azalışla 196'dan 73'e, İstanbul'da yüzde 44 azalışla 1262'den 705'e, İzmir'de yüzde 33 azalışla 212'den 142'ye, ülke genelinde de yüzde 32 azalışla 5 bin 585'ten 3 bin 773'e düşürüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı olayları yüzde 17 azalışla 646'dan 538'e, otodan hırsızlık yüzde 25'den azalışla 3 bin 97'den 2 bin 309'a, kapkaç olayları yüzde 48 azalışla 315'ten 163'e, iş yerinden hırsızlık yüzde 22 azalışla 4 bin 14'ten 3 bin 128'e indirildi.

Geçen ay "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması", "Güvenli Eğitim Uygulaması" ve "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" olmak üzere ülke genelinde toplam 3 güven/huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 981 bin 108 kişi kontrol edildi, aranan 5 bin 220 kişi yakalandı, 215 bin 215 bin 79 araç denetlendi, 1253 araç trafikten men edildi, 53 bin 168 umuma açık yer denetlendi ve 525'ine işlem yapıldı.

Siber suçlarla mücadele

Terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

401 bin 803 Suriyeli ülkelerine döndü

2 bin 876'sı denizlerde olmak üzere 6 bin 426 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 803 organizatörden 93'ü tutuklandı.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 401 bin 803 ve bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 586 bin 70 oldu.

Trafik kazalarına ilişkin veriler

Martta meydana gelen 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 483 yaralanmalı trafik kazasında da 16 bin 437 kişi yaralandı, 23 yaya yaşamını yitirdi.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın ilk 3 ayında 416 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 4 azalışla 401 oldu.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Beren Saat Ebru Polat Dilan Çıtak
Spor Can Bartu Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Polis Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:48:21. #1.14#
title