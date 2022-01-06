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Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirildi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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