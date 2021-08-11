Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.