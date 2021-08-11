Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
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Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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