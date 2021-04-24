Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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