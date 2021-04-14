Son dakika haberi: PKK'lı bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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Son dakika haberi: PKK'lı bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: PKK'lı bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'da bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

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Terör örgütü PKK'da bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 51'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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