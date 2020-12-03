Son Dakika | 2 terörist daha teslim oldu
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Son Dakika | 2 terörist daha teslim oldu

03.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:57
Son Dakika | 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

(İHA)

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Son Dakika | 2 terörist daha teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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