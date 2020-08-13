İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması...
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik...
13.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:27
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA