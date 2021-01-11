Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
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Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

11.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:14
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 4-11 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 4-11 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilen açıklamada, altıncısı uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtildi.

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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