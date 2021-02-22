İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 31 bin 197 kişiye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 31 bin 197 kişiye işlem yapıldı

22.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:28
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 31 bin 197 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15-22 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15-22 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 31 bin 197 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı uymayan toplam 31 bin 197 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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