Kısıtlamaları ihlal eden 26 bin 649 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart-5 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 26 bin 649 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart-5 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 26 bin 649 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin buna göre belirlendiği kaydedildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı.

Hafta sonlarında ise "düşük" ve "orta" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında sürdüğü, yüksek risk grubunda yer alan illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi saat 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde, "çok yüksek" risk grubundaki illerde ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur