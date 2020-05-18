İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi (2)- Yeniden
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İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi (2)- Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi (2)- Yeniden
18.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:40

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubunun tamamen yok edildiği anımsatıldı.

Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü  timler oluşturulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2'nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir. Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup  bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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