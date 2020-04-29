İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
29.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:30
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA