İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (4)

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü, GRİ LİSTEDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında;

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü, GRİ LİSTEDE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda 'Gri Liste'de 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; 'Munzur Gımgım' kod adlı Mehmet Yalçın, 'Erdal' kod adlı Adnan Avşar, 'Harun İslam' kod adlı Ercan Tutar ve 'Sipan Mardin' kod adlı Hamit Ecer olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA