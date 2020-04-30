İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (4)
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İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (4)

İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (4)
30.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:36

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü, GRİ LİSTEDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında;

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü, GRİ LİSTEDE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün terörden arananlarda 'Gri Liste'de 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan; 'Munzur Gımgım' kod adlı Mehmet Yalçın, 'Erdal' kod adlı Adnan Avşar, 'Harun İslam' kod adlı Ercan Tutar ve 'Sipan Mardin' kod adlı Hamit Ecer olduğunu açıkladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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