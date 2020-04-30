İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
30.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:39

'ALLAH KAHRAMANLARIMIZI MUHAFAZA ETSİN'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek, Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.

'ALLAH KAHRAMANLARIMIZI MUHAFAZA ETSİN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek, Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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