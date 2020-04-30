İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

'ALLAH KAHRAMANLARIMIZI MUHAFAZA ETSİN'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek, Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.