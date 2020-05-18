İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince...
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır.
18.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:15
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA